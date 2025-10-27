Kryptokurse am Montagnachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,69 Prozent höher bei 115.277,08 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 114.490,94 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu - und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 70,3 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,11 Prozent auf 102,13 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 100,02 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 0,70 Prozent auf 4.192,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.163,03 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,00 Prozent auf 563,91 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 558,35 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ripple am Montagnachmittag hinzu. Um 1,08 Prozent auf 2,674 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,646 US-Dollar.

Zudem legt Dash zu. Um 2,71 Prozent verstärkt sich der Dash-Kurs um 17:10 auf 51,08 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 49,74 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Monero-Kurs -1,61 Prozent schwächer bei 342,45 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 348,05 US-Dollar.

Zudem gibt NEO am Montagnachmittag nach. Um -1,18 Prozent auf 5,295 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 5,358 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1507 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1490 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,6764 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,6818 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,3263 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3309 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0013 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0013 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0064 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0062 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.