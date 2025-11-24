Kryptokurse am Montagvormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Im Minus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,09 Prozent schwächer bei 86.724,00 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 86.798,08 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 11,80 EUR beträgt die Performance seit Auflage 28,0 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Litecoin um 1,24 Prozent auf 83,98 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 82,96 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.799,99 US-Dollar am Vortag auf 2.825,35 US-Dollar nach oben (0,91 Prozent).

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,17 Prozent auf 546,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 539,70 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,91 Prozent auf 2,064 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,046 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 389,12 US-Dollar am Vortag auf 384,78 US-Dollar nach unten (1,11 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4086 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,4119 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2460 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2470 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2764 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Binancecoin-Kurs um 1,21 Prozent auf 853,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 843,41 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Dogecoin-Kurs bei 0,1462 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1448 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,91 Prozent.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 130,80 US-Dollar am Vortag auf 129,99 US-Dollar nach unten (0,62 Prozent).

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Avalanche-Kurs 1,01 Prozent stärker bei 13,42 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 13,28 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,49 Prozent auf 12,57 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,51 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,31 Prozent auf 1,385 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 1,367 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.