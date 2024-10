Kryptokurse am Nachmittag

Kryptokurse am Sonntagnachmittag.

Am Sonntagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 0,92 Prozent auf 62.655,27 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (62.655,27 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 324,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (321,54 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,33 Prozent auf 2.447,10 US-Dollar, nach 2.415,10 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,76 Prozent auf 67,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 66,24 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,5341 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3527 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3507 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um -1,77 Prozent auf 150,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 153,10 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1249 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1224 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0037 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0038 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0920 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,0930 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0178 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0179 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 1,62 Prozent auf 24,21 US-Dollar, nach 23,82 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt NEO am Sonntagnachmittag hinzu. Um 2,33 Prozent auf 10,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 9,919 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at