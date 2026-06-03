|Krypto-Marktbericht
|
03.06.2026 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 0,26 Prozent auf 66.542,83 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 66.715,21 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -6,9 Prozent.
Daneben steigt Litecoin um 1,78 Prozent auf 47,71 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 46,88 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 1.849,92 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.856,47 US-Dollar).
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 268,80 US-Dollar am Vortag auf 243,69 US-Dollar nach unten (9,34 Prozent).
Daneben steigt Ripple um 1,49 Prozent auf 1,227 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,209 US-Dollar.
Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 9,53 Prozent auf 355,82 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 324,85 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2135 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2123 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Stellar Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Stellar-Kurs um 1,91 Prozent auf 0,2264 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2221 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3345 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 650,03 US-Dollar am Vortag auf 635,21 US-Dollar nach unten (2,28 Prozent).
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0933 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,02 Prozent auf 73,99 US-Dollar, nach 73,97 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 8,239 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (8,156 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,01 Prozent.
Währenddessen wird Chainlink bei 8,434 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,351 US-Dollar).
Zudem gewinnt Sui am Mittwochnachmittag hinzu. Um 3,08 Prozent auf 0,8294 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8046 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1606
|
-0,0027
|
|
-0,23
|Japanischer Yen
|
185,67
|
-0,3400
|
|
-0,18
|Britische Pfund
|
0,864
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9177
|
0,0023
|
|
0,25
|Hongkong-Dollar
|
9,0964
|
-0,0193
|
|
-0,21
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich niedriger -- Wall Street fällt -- Tokio schließt weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.