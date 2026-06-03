Kryptokurse am Nachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 0,26 Prozent auf 66.542,83 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 66.715,21 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -6,9 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 1,78 Prozent auf 47,71 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 46,88 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.849,92 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.856,47 US-Dollar).

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 268,80 US-Dollar am Vortag auf 243,69 US-Dollar nach unten (9,34 Prozent).

Daneben steigt Ripple um 1,49 Prozent auf 1,227 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,209 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 9,53 Prozent auf 355,82 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 324,85 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2135 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2123 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Stellar Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Stellar-Kurs um 1,91 Prozent auf 0,2264 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2221 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3345 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 650,03 US-Dollar am Vortag auf 635,21 US-Dollar nach unten (2,28 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0933 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,02 Prozent auf 73,99 US-Dollar, nach 73,97 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 8,239 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (8,156 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,01 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,434 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,351 US-Dollar).

Zudem gewinnt Sui am Mittwochnachmittag hinzu. Um 3,08 Prozent auf 0,8294 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8046 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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