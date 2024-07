Kryptokurse am Sonntagmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitcoin ist am Mittag 60.172,82 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 1,60 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 59.225,00 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Sonntagmittag hinzu. Um 1,27 Prozent auf 380,69 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 375,91 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 1,10 Prozent auf 3.209,99 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.174,91 US-Dollar.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,57 Prozent auf 70,23 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 69,83 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5317 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5273 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,4351 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4413 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,28 Prozent auf 156,86 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 157,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1585 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1615 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0040 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0039 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 2,80 Prozent auf 0,1053 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1025 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0137 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0136 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -0,41 Prozent auf 25,89 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 26,00 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,55 Prozent auf 10,69 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 10,43 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at