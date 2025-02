Kursrakete gezündet? VanEck sieht Solana auf 520 Dollar steigen

• VanEck prognostiziert massiven Preisanstieg für Solana• Wachstum der M2-Geldmenge sowie des Smart-Contract-Marktes als Treiber• Solana-ETFs könnten weiteres Wachstum unterstützen

Die Kryptowährung Solana hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Nun prognostiziert die Investmentgesellschaft VanEck ein erhebliches Wachstumspotenzial bis Ende 2025. Das Unternehmen schätzt, "dass die Marktkapitalisierung von Solana auf ~250 Milliarden US-Dollar steigen wird. Dies würde bei ~486 Millionen im Umlauf befindlichen Token einen SOL-Preis von 520 US-Dollar bedeuten". Aktuell liegt der Preis bei 136,99 US-Dollar (Stand: 25. Februar 2025).

Für die Analyse nutzte VanEck ein autoregressives Prognosemodell, das historische Daten analysiert, um Trends für die Zukunft abzuleiten. Die Einschätzung basiert auf zwei entscheidenden Faktoren: Dem Wachstum der M2-Geldmenge sowie der steigenden Nachfrage nach Smart-Contract-Plattformen (SCP).

Solana im Aufwärtstrend? M2-Geldmenge als Krypto-Treiber

Laut VanEck könnte die M2-Geldmenge in den USA bis Ende 2025 von derzeit 21,5 Billionen US-Dollar (Stand: 25. Februar 2025) auf 22,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Die M2-Geldmenge misst die im Umlauf befindliche Geldmenge in der US-Wirtschaft und umfasst Bargeld, Girokonteneinlagen sowie leicht konvertierbares Geld wie Sparguthaben und Geldmarktfonds.

Historisch gesehen hat eine steigende M2-Geldmenge positive Auswirkungen auf risikobehaftete Anlageklassen wie Kryptowährungen. Durch geldpolitische Maßnahmen wie Zinssenkungen oder quantitative Lockerung erhöhen Zentralbanken die Liquidität im Markt. Dies kann Investitionen in digitale Assets wie Solana fördern.

VanEck: Wachstum des Smart-Contract-Marktes könnte Solana beflügeln

Ein weiterer Schub, der Solana beflügeln könnte, ist das Wachstum des Smart-Contract-Marktes. VanEck schätzt, dass dieser bis Ende 2025 um 43 Prozent auf ein Volumen von 1,1 Billionen US-Dollar ansteigen wird. Solana ist eine der führenden Plattformen in diesem Bereich und bietet eine schnelle sowie kosteneffiziente Alternative zu Ethereum.

Aktuell hält Solana rund 15 Prozent des SCP-Marktes. VanEck erwartet, dass dieser Anteil bis 2025 auf 22 Prozent steigen wird. "Diese Prognose wird durch Solanas führende Stellung bei Entwicklern, den wachsenden Marktanteil im DEX-Handelsvolumen, steigende Einnahmen und aktive Nutzer gestützt", so VanEck.

Solana-ETFs könnten weiteres Wachstum unterstützen

VanEck gehört zu den US-Firmen, die 2024 einen Antrag auf einen Solana- ETF gestellt haben. Bisher hatte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC solche Anträge nicht zugelassen. Doch am Donnerstag, den 6. Februar 2025, erkannte die SEC einen ETF-Antrag von Grayscale Solana Trusts offiziell an, was als positiver Schritt gewertet wird. Laut Bloomberg Analyst Eric Balchunas ist dieser Schritt bemerkenswert, da die SEC erstmals einen ETF-Antrag für eine Kryptowährung akzeptiert hat, die zuvor als "Wertpapier" eingestuft wurde. Bis Oktober 2025 muss die Behörde entscheiden, ob sie den Antrag genehmigt oder ablehnt. Ein Solana-ETF könnte institutionellen Investoren den Zugang zur Kryptowährung erleichtern und damit die Nachfrage weiter ankurbeln.

VanEcks bullishe Prognose für Solana: Eine realistische Einschätzung?

Sollte sich die Prognose von VanEck bewahrheiten, wäre ein Anstieg von Solana auf 520 US-Dollar ein bedeutendes Wachstum gegenüber dem aktuellen Kurs. Die steigende M2-Geldmenge, die wachsende Nachfrage nach Smart-Contract-Plattformen sowie potenzielle ETF-Zulassungen könnten als entscheidende Faktoren fungieren. Anleger sollten jedoch beachten, dass Prognosen Unsicherheiten unterliegen und sich Marktbedingungen schnell ändern können. Wie sich der Solana-Kurs letztlich entwickelt, bleibt abzuwarten.

