05.09.2026 11:52:00

Michael Saylor's Strategy Continues to Sell Bitcoin. That's Why I'm Doubling Down on Bitcoin Right Now.

Strategy (NASDAQ: MSTR) (formerly known as MicroStrategy) selling its Bitcoin (CRYPTO: BTC) is not a reason for you to sell yours. The digital asset treasury (DAT) company led by Michael Saylor unloaded 3,328 BTC for a total of $213 million over the two weeks ending Aug. 9, adding to investors' fears that the company's sales would spark a larger sell-off just as its bear market seemed to be finally ending.Saylor's sales don't bother me. In fact, I'm loading up on more Bitcoin. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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