Neo: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Vor 1 Jahr kostete ein Neo 6,195 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,14 NEO im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 46,24 USD wert gewesen, da sich der NEO-USD-Kurs auf 2,864 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 53,76 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.03.2026 erreicht und liegt bei 2,421 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 24.08.2025 bei 7,735 USD..

Redaktion finanzen.net