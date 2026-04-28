Krypto-Anlage im Blick 28.04.2026 11:03:13

Neo: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Neo: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Neo-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr kostete ein Neo 6,195 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,14 NEO im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 46,24 USD wert gewesen, da sich der NEO-USD-Kurs auf 2,864 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 53,76 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.03.2026 erreicht und liegt bei 2,421 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 24.08.2025 bei 7,735 USD..

Redaktion finanzen.net

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