Neuer Twitter-Besitzer birgt Chancen für den Dogecoin - Langfristiger Rückenwind?

Vor wenigen Wochen überraschte Tesla-Chef Elon Musk die Welt mit der Nachricht, er wolle das soziale Netzwerk Twitter für mehrere Milliarden US-Dollar übernehmen. Dabei hatte die Nachricht nicht nur Einfluss auf den Aktienkurs des Kurznachrichtendienstes, auch die Kryptowährung DOGE rückte im Zuge der Übernahme deutlich in den Fokus. Wie CryptoWallet.com schreibt, seien die Suchanfragen nach "Buy Dogecoin" am 25. April 2022, als Twitter die Zustimmung zur Übernahme gab, um satte 392 Prozent nach oben geschossen.

Schon in der Vergangenheit hatte der Visionär Musk großen Einfluss auf die Spaßwährung Dogecoin ausgeübt und mit einzelnen Aussagen immer wieder Kurssprünge verursacht. So nennt sich der Tesla-CEO selbst "Dogefather" und verkündete bereits, dass Merchandise-Artikel des Autobauers in der Kryptowährung bezahlt werden können.

Wird der Dogecoin bei Twitter integriert?

Dies treibt nun auch die Hoffnung von DOGE-Fans an, der Twitter-Einstieg könne Krypto-Initiativen bei dem Kurznachrichtendienst vorantreiben. So gibt es schon jetzt die Option, dass Trinkgelder in Bitcoin oder Ethereum bezahlt werden können. Möglicherweise könnte die Option dementsprechend auf DOGE ausgeweitet werden.

Langfristiger Aufwärtstrend?

Am 25. April stieg der DOGE-Kurs via CoinMarketCap im Hoch denn auch um 27 Prozent an auf 0,1677 US-Dollar. DailyFX-Analystin Tammy Da Costa zeigte sich gegenüber TheStreet optimistisch dass es sich bei diesem Aufschwung um einen längerfristigen Trend handeln könnte: "Mit einer Twitter-Gefolgschaft von 87,8 Millionen, könnte der Dogecoin weiterhin anziehen, wenn die Entscheidung, den Coin als Bezahlmethode zu implementieren, das institutionelle Interesse steigert. Nun, da es tausende Kryptowährungen zum Handeln gibt, ist die Blockchain der Ort, an dem ‚Value‘ liegt".

Auch Unicoin-Gründer Alex Konanykhin äußerte sich gegenüber TheStreet zuversichtlich: "Elon Musks Kauf von Twitter könnte den Kryptowährungsmarkt aufrütteln, da die meisten Kryptowährungen keine Assets und lediglich einen wahrgenommenen Wert besitzen".

Mehr als Twitter-Anwendung nötig

Kryptowährungsexperte Frank Corva gab gegenüber dem Branchenportal zu bedenken, dass Musks Vorliebe für den Dogecoin der Tatsache geschuldet sein könnte, dass er hier eher die Möglichkeit habe, Einfluss auszuüben: "Da es keine harte Begrenzung der Anzahl von DOGE Coins gibt, die geschaffen werden können, könnte Musk mehr Kontrolle über die Währungspolitik von DOGE ausüben, als es beim Bitcoin der Fall ist, da dieser begrenzt ist".

Darüber hinaus ist Corva der Meinung, dass die immer mal wieder eingestreuten Bezüge zum Dogecoin, wie beispielsweise lustige DOGE-Memes, die der Tesla-Chef gern über Twitter postet, dem Kurs der Spaßwährung keinen wirklichen Auftrieb mehr geben könnten. Um dies zu schaffen, seien echte Neuigkeiten gefragt: "Damit Musk einen weiteren dramatischen Kursprung des DOGE-Preises hervorrufen kann, müsste er wahrscheinlich ankündigen, dass er etwas Substantielles mit der Kryptowährung vor hat, da in den letzten elf Monaten seine spielerische Rhetorik rund um DOGE den Preis nicht mehr wirklich angetrieben hat".

Technische Baustellen angehen

Auch Nimbus Platform-CEO Alex Lemberg meldete sich zum Thema Dogecoin und Twitter bei TheStreet zu Wort. Er betonte, dass die Kryptowährung zunächst an der technischen Umsetzung weiter feilen müsste, um einige "fundamentale Probleme" wie beispielweise die "inflationäre Struktur" zu bereinigen, bevor es für den Hundecoin nachhaltig aufwärts gehen könnte. Daneben gab der Experte zu bedenken, dass mehr Integrationen der Kryptowährung zu einem Aufwärtstrend führen könnte, allerdings würde es seiner Meinung nach "mehr benötigen als Twitter, um langfristig einen großen Einfluss" zu haben. So sei der DOGE-Kurs auch schon kurz nach seinem Höhenflug im Anschluss an die Twitter-Übernahmeankündigung wieder zurückgekommen, was zeige, "dass die Community ebenfalls in Frage stellt wie viel Einfluss Twitter auf DOGE haben kann".

Wie es letztlich mit der Kryptowährung weitergeht und ob eine Integration in Twitter als Bezahloption überhaupt erfolgt, wird die Zeit zeigen. Zuletzt notierte der Dogecoin bei 0,0908 US-Dollar (Stand: 13.05.2022).

Redaktion finanzen.at