PEPE Unchained erreicht 12,3 Millionen US-Dollar

Während der Bitcoin und der Großteil aller übrigen Kryptowährungen in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren haben, geht es für den neuen Meme-Coin von PEPE Unchained namens $PEPU genau in die entgegengesetzte Richtung. Erst vor wenigen Stunden erreichte die eingeworbene Summe 12,3 Millionen US-Dollar. Doch was verbirgt sich hinter dem Krypto-Projekt? Alle Einzelheiten dazu finden sich in diesem Beitrag.

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

PEPE Unchained – Was steckt hinter dem Presale?

Im Mittelpunkt des Meme-Projektes steht die bekannte Meme-Figur PEPE. Bereits 2023 gehörte PEPE zu den erfolgreichsten Meme-Coins, mit einer Rendite von Faktor 50 innerhalb von nur zwei Tagen, wodurch eine breite und treue Community dahinter entstanden ist. Der Presale von PEPE Unchained knüpft daran unmittelbar an und hat bereits über 12,3 Million US-Dollar eingeworben, Tendenz weiter steigend. Das ist aber noch nicht alles, was sich hinter dem Projekt verbirgt. Ebenso steht im Fokus, ein eigenes Krypto-Ökosystem fest am Markt zu integrieren. Dafür nutzt das Projektteam eine Layer-2-Blockchain, die auf Ethereum basiert und zahlreiche Vorteile bietet, von Kosteneffizienz bis hin zu Schnelligkeit bei Transaktionen.

Die Roadmap von PEPE Unchained im Überblick

Die Roadmap bei PEPE Unchained ist in drei Phasen unterteilt, von denen die erste bereits vollständig abgeschlossen werden konnte. Die ersten Zwischenziele, die in diesem Zusammenhang erreicht werden konnten, sind unter anderen folgende: der Launch der eigenen Website, der Start von Werbekampagnen und den Beginn des Vorverkaufs. Der Fokus im Rahmen des Marketings liegt einerseits auf die sozialen Medien und andererseits auf klassische Werbekampagnen. Das Marketing in den sozialen Medien ist dabei besonders gut geeignet, um PEPE Unchaiend über die Grenzen der Kryptoszene hinaus bekannt werden zu lassen, sowie von organischem Wachstum zu profitieren. Dabei gilt das Marketing in den sozialen Medien zugleich als besonders kostenschonend.

Derzeit ist die zweite Projektphase im vollen Gange, welche sich auf die Ausweitung der beschriebenen Marketingkombination konzentriert, um PEPE Unchained in seiner Reichweite zu stärken, über die Grenzen der Kryptoszene hinaus. Die dritte und letzte Phase endet mit dem Launch des Ökosystems und der initialen Listung des $PEPU-Tokens an mehreren Kryptobörsen. Bis dahin ist jedoch noch einiges an Entwicklungsarbeit erforderlich. Neben dem Listing und dem Aufbau eines eigenen Ökosystems auf Basis der Layer-2-Blockchain ist ebenfalls ein Staking-Programm verfügbar, das zur langfristigen Stabilität des Kurses beitragen soll. Das Staking-Programm ist planmäßig für eine Dauer von zwei Jahren ausgelegt. Doch wie sieht die Verteilung der Tokens aus, die im Rahmen des Projektes zur Verfügung stehen?

Vom Meme-Coin PEPE Unchained profitieren

Die Tokenomics von PEPE Unchained

Die maximale Menge an PEPE Unchained Tokens ($PEPU) ist auf insgesamt 8 Milliarden Stück begrenzt, was den Meme-Coin deflationär gestaltet. Die Tokens verteilen sich dabei initial auf sechs Kategorien, wobei der größte Anteil für das Staking reserviert ist. Insgesamt sind 2,4 Milliarden Tokens, sprich 30 Prozent, für das Staking-Programm vorgesehen, was den Fokus auf die Bindung der frühen Investoren an PEPE Unchained verdeutlicht. Insbesondere in der frühen Phase nach dem Börsenlisting können hohe Verkaufsaufträge den Kurs des jungen Meme-Coins negativ beeinflussen.

Weitere 20 Prozent der Tokens sind für das Marketing vorgesehen, was wie bereits beschrieben eine Mischung aus Werbung in den sozialen Medien und traditioneller Werbung wie Beiträge auf Newsseiten und Google-Anzeigen umfasst. Zusätzlich sind 20 Prozent der Tokens für den Verkauf im Presale reserviert, der derzeit in vollem Gange ist. Darüber hinaus sind zehn Prozent der Tokens für die Liquiditätsbereitstellung bei Börsenlistings eingeplant, um in der Anfangsphase genügend Liquidität für die schnelle Abwicklung aller Aufträge sicherzustellen. Die restlichen 20 Prozent verteilen sich zu gleichen Teilen auf die anfängliche Liquidität des neuen Ökosystems und die Projektfinanzierung. Der Großteil davon ist den Entwicklern zuzurechnen, die für die Entwicklung des Ökosystems zuständig sind.

In PEPE Unchained in nur wenigen Schritten investieren

Der Kauf von PEPE Unchained ist über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten einfach möglich, anders als es auf den ersten Blick vermuten lässt. In einem ersten Schritt ist es notwendig, die Projektwebsite mit einem kompatiblen Wallet zu verbinden. Dazu stehen mittels direkter Verlinkung mehrere zur freien Auswahl. Nach dem Verbinden eines kompatiblen Wallets kann die gewünschte Menge an $PEPU-Tokens ausgewählt werden, welche mit ETH, USDT, BNB oder per Kreditkarte bezahlt werden kann. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass die Tokens nach dem Presale zugänglich sind, sprich, sobald der Coin an der ersten Kryptobörse gelistet ist. Der Start der Listungen wird planmäßig an dentalen Kryptobörsen erfolgen, bis weitere zentrale Kryptobörsen im Anschluss folgen, über die bekanntlich das größte Volumen bewegt wird.

Hier gehts zur Website von PEPE Unchained

