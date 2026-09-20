Investment unter der Lupe 20.09.2026 19:43:13

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 19.09.2021 zu einem Wert von 1,313 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7 615,12 POL im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 798,01 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 19.09.2026 auf 0,1048 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,02 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2497 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

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