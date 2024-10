Ripple bringt eigenen Stable-Coin auf den Markt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen sind stets hohen Schwankungen unterliegen, die sich schnell im zweistelligen Prozentbereich bemessen können. So lukrativ dies für den Handel erscheinen mag, derart hinderlich ist diese Tatsache, sobald die Kryptowährung als Zahlungsmittel genutzt werden soll. Produkte haben damit stark schwankende Preise, was in der Wirtschaft alles andere als praktikabel ist, in der breiten Masse. An dieser Stelle kommen die sogenannten Stablecoins zum Einsatz, die an den Kursen von Fiat-Währungen gekoppelt sind. In diesen Markt möchte nun auch Ripple einsteigen.

Ripple plant eigenen Stablecoin

Der große Vorteil von Stablecoins liegt förmlich auf der Hand: Stabilität. Durch die Bindung der Coins an Fiat-Währungen wie dem Euro oder US-Dollar sind diese Art von Kryptowährungen nur geringe Schwankungen im Wert unterlegen. Für den Einsatz als Zahlungsmittel eignen sie sich damit bestens, was sich auch daran zeigt, dass viele Investoren erhebliche Mengen an Kapital in Stablecoins binden. Ein Beispiel dafür ist der US-Tether, mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 110,5 Milliarden US-Dollar, womit der Stablecoin auf Platz 3 aller Kryptowährungen am Markt rangiert, gemessen an der Marktkapitalisierung.

Nach US-Thether folgen diverse weitere wertvolle Stablecoins, wie USDC. In diesen Milliarden-Markt möchte nun auch Ripple einsteigen und plant einen eigenen Stablecoin, der auf den US-Dollar basieren und den Namen RLUSD tragen soll. Mit diesem Schritt möchte das Unternehmen offensichtlich auch das angeschlagene Image aus dem mehrjährig andauernden Rechtsstreit hinter sich lassen, der zwangsläufig mit der SEC geführt wurde. Der herkömmliche Ripple-Token soll allerdings durch den neuen Stablecoin nicht ersetzen werden, er versteht sich vielmehr als Ergänzung. Einige Krypto-Experten vermuten hinter dem Schritt ebenso eine Backup-Strategie für das Unternehmen.

Wie steht es um den XRP-Token?

Während in den letzten Wochen eine Vielzahl an Kryptowährungen deutliche Kursgewinne verzeichnen konnten, blieb es um Ripple verhältnismäßig still. Auf der Basis von einem Monat musste der XRP-Token Verluste im Kurs von 6,25 Prozent hinnehmen. Auf der Basis von einem Jahr liegt die Kryptowährung um 13,9 Prozent im Plus. Solana hat im gleichen Zeitraum vergleichsweise mehr als 500 Prozent an Wert gewonnen. Der Bitcoin hat beispielsweise mehr als 140 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielen können. Die Marktkapitalisierung von Ripple liegt damit aktuell bei 28,5 Milliarden US-Dollar, was Platz sieben aller Kryptowährungen im Ranking bedeutet.

Für viele Investoren, insbesondere institutionelle, ist ein Investment in XRP undenkbar, trotz jeglichen Potenzials, welches technisch in der Blockchain steckt. Der Grund dafür ist eindeutig: der mich immer andauernde Rechtsstreit mit der SEC. Auch wenn zwischenzeitlich mehrere Teilerfolge gefeiert werden könnten, lässt die US-Börsenaufsichtsbehörde nicht locker. Auch wenn in der Zukunft ein Schlussstrich unter den Rechtsstreit gezogen werden könnte, ist nicht davon auszugehen, dass viele Großinvestoren zu Rupl zurückkehren. Doch es gibt genügend Alternativen, um in den Kryptomarkt zu investieren.

