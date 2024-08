Ripple Kurs Prognose: Geht es für Ripple jetzt bergauf?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nicht nur für den Bitcoin und Ethereum ging es in den letzten Wochen deutlich bergab. Auch Ripple war von der Verlustserie am Kryptomarkt betroffen. Doch in den letzten Tagen geht es wieder in Richtung Norden und entsprechend positiv steigt die Stimmung der Akteure am Kryptomarkt an. Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist unter anderem folgende: Geht es für Ripple jetzt bergauf? Wir haben die Situation genauestens untersucht.

7,61 Prozent Kursgewinn in einem Monat

In den letzten zwei Wochen ging es für die Kryptowährung XRP von 0,63 US-Dollar innerhalb kürzester Zeit auf 0,49 US-Dollar abwärts, was einem Verlust von mehr als 22 Prozent entsprach. Kurz am Tiefpunkt angelangt, ging es nur wenige Stunden später wieder zurück auf 0,62 Prozent, was einem Wechselbad der Gefühle glich. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Gründe zu werfen, die für die deutlichen Verluste bei Ripple verantwortlich waren. In erster Linie waren es die Unsicherheiten in Bezug auf eine mögliche Rezession in den USA, die nach Veröffentlichungen von Berichten vor rund zwei Wochen deutlich auf die Stimmung von Anlegern und Investoren drückten.

Nicht nur der Kryptomarkt war von den deutlichen Verlusten betroffen, sondern genauso der traditionelle Finanzmarkt. Auf der anderen Seite sorgen die Aussichten auf eine Zinssenkung durch die beiden Zentralbanken in den USA und Europa im kommenden September für Optimismus. Erst am heutigen Tage konnte in den USA eine überraschend gesunkene Inflationsrate im Juli bekanntgegeben werden, die letztmals im März 2021 auf einem noch tieferen Niveau lag. Damit steigt der Druck auf die Fed, ihr historisch hohes Zinsniveau abzusenken. Auch in Europa liegt die Inflationsrate mit 2,6 Prozent auf einem verhältnismäßig geringen Niveau.

Jetzt in Ripple investieren oder Finger weg?

Auch wenn in den letzten Tagen die positive Stimmung der Pessimistischen überwiegt, gilt es bei Ripple die seit mehreren Jahren andauernde Streitigkeit mit der SEC einzubeziehen. An dieser Stelle konnte in den letzten Jahren meist wenig positives berichtet werden, doch das Kapitel scheint sich nun endgültig zu schließen. Erst kürzlich hat Ripple nach einer weiteren zähen Auseinandersetzung eine Geldstrafe von 125 Millionen US-Dollar verhängt bekommen. Was auf den ersten Blick nach einer deutlichen Bestrafung aussieht, bezeichnete der Chefjustiziar von Ripple, Stuart Alderoty, als willkommenes Ergebnis.

Nach aktuellem Stand sieht die US-Börsenaufsicht auch von einer Berufung ab, denn diese wollte im Vorfeld eine Strafsumme in Milliardenhöhe durchsetzen. Sollte der Rechtsstreit damit sein Ende gefunden haben, dann könnte sich diese Tatsache positiv auf die künftige Entwicklung der EZB auswirken. Darüber hinaus wirken sich historisch betrachtet Zinssenkungen positiv auf die Kursentwicklung am Kryptomarkt aus, was auch Ripple zugute kommen könnte.

Meme Games als Alternative zu Ripple

Ein Kauf des Ripple-Tokens stellt definitiv nicht die einzige Möglichkeit dar, um in Kryptowährungen zu investieren. Mit Meme Games ist ein Projekt an den Start gegangen, in dessen Mittelpunkt die Olympischen Spiele stehen. Der Austragungsort ist jedoch nicht Paris, sondern eine Arena in der Welt der Memes. Die Spieler werden damit in die Lage versetzt, eine der folgenden beliebten Meme-Figuren auszuwählen: Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO) und diese stellvertretend in verschiedenen Sportarten antreten zuu lassen. Das besondere dabei ist, dass eine Belohnung in Höhe von 25 Prozent ausgeschüttet wird, in Form von $MGMES-Tokens.

Mit diesem Ansatz wird das Spielerlebnis mit einer Motivation der besonderen Art kombiniert. Im Rahmen des bisherigen Vorverkaufs konnten rund 365.000 US-Dollar an Geldern eingeworben werden. Der Abschluss findet zudem planmäßig am 10. September, mit dem Börsenlisting an einer dezentralen Börse. Dabei gilt es anzufügen, dass es bei dem Listing an der dezentralen Kryptobörse keineswegs bleiben soll. Es sollen ebenso Listings an zentralen Kryptobörsen folgen, über die bekanntlicherweise das größte Volumen bewegt wird. Bis zum Abschluss des Vorverkaufs ist der Meme-Coin exklusiv über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten kaufbar.

