Faster Payments 31.10.2025 03:50:07

Ripple schließt sich Fed-Task-Force an - Steht XRP vor dem nächsten Kurssprung?

Ripple schließt sich Fed-Task-Force an - Steht XRP vor dem nächsten Kurssprung?

Ripple tritt einer Task Force der Fed bei und stärkt damit seine Rolle im globalen Zahlungsverkehr - während Anleger auf den nächsten XRP-Schub spekulieren.

• Ripple ist einer Task Force der Fed beigetreten
• Traditionelles Finanzwesen trifft auf Blockchain-Tech
• Ripplekurs vor Ausbruch?

Ripple ist Teil der Fed

Ripple hat laut dem Kryptoforscher SMQKE einen wichtigen strategischen Schritt vollzogen und ist der Faster Payments Task Force der US-Notenbank (Fed) beigetreten - einem Zusammenschluss aus Banken, Fintechs und Zahlungsanbietern, der Lösungen für einen schnelleren und effizienteren Zahlungsverkehr entwickelt.

Die Aufnahme in dieses Gremium unterstreicht Ripples wachsende Glaubwürdigkeit als Brückenbauer zwischen traditionellem Finanzwesen und Blockchain-Technologie, wie Coinpaper erklärt. Mit seinem globalen Zahlungsnetzwerk RippleNet und der Kryptowährung XRP wolle das Unternehmen grenzüberschreitende Transaktionen in Echtzeit und zu deutlich geringeren Kosten ermöglichen.

Ripple soll dabei jedoch nicht nur beratend tätig sein, sondern auch aktiv an der Gestaltung neuer Zahlungsstandards mitwirken - ein Schritt, der die Integration von Blockchain in den offiziellen US-Zahlungsverkehr langfristig fördern könnte.

Ausbruch auf über 4 US-Dollar möglich?

Parallel dazu steht nun auch der XRP-Token wieder im Fokus der Anleger. Laut einer Coinpaper vorliegenden Analyse des Krypto-Experten Steph Is Crypto könnte XRP kurz vor einem Ausbruch über die Marke von 4 US-Dollar stehen - ein Szenario, das an die Rally aus dem Jahr 2024 erinnert.

Charttechnisch deute eine Bullenflagge, kombiniert mit sinkender Volatilität und starker On-Chain-Aktivität, auf eine mögliche Beschleunigung der Aufwärtsbewegung hin. Entscheidend sei laut Analyse die Liquiditätsstruktur: Über den jüngsten Hochpunkten angesammelte Verkaufs- und Stopp-Orders könnten bei weiterem Kaufdruck eine schnelle Kursbewegung nach oben auslösen.

Sollte sich diese Dynamik fortsetzen, sehen Marktbeobachter ein mögliches Ziel zwischen 4 und 5 US-Dollar - eine Region, die als zentrale Liquiditätszone für weitere Gewinne gilt. Ripples gestärkte Rolle im institutionellen Finanzumfeld könnte dem XRP-Markt dabei zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Bitcoin nach Kursschwankungen: Wie Analysten die Entwicklung bis 2026 einschätzen
Token Unlocks: Darauf sollten Krypto-Investoren achten
So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1569
0,0000
0,00
Japanischer Yen
178,29
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8796
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9274
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
8,9874
-0,0003
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen