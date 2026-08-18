|Wertentwicklung im Blick
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18.08.2026 11:03:13
Ripple: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Gestern vor 5 Jahren wurde Ripple bei 1,100 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XRP investiert worden wären, hätte man nun 90,94 Ripple im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,24 USD, da Ripple am 17.08.2026 1,003 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,76 Prozent verringert.
Am 16.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 3,122 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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