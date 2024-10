Schafft es Solana noch dieses Jahr, die 200 US-Dollar zu knacken?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Vorzeichen von Solana standen auf Erholung, denn von Tag zu Tag steigt der Kurs des Altcoins an. Doch plötzlich war Schluss. Die Eskalation im Nahen Osten spitzt sich zu und eine Vielzahl an Kryptowährungen, einschließlich Solana, begann deutlich an Wert zu verlieren. Doch wie geht es jetzt weiter? Besteht noch die Chance, dass dieses Jahr die Marke von 200 US-Dollar durchbrochen werden kann?

Solana mit Verlusten in den letzten Tagen

Blickt man auf das Kurschart von Solana, dann sind in den letzten Tagen reihenweise Verluste zu erkennen. Auf der Basis der letzten 24 Stunden lagen die Verluste bei 5,8 Prozent. Innerhalb der letzten sieben Tage sind es sogar 8,3 Prozent, Tendenz weiter ansteigend. Auf der Basis von einem Monat kann sich der Altcoin noch stabil halten und verzeichnet einen Kursgewinn von rund 3,5 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei 65,2 Milliarden US-Dollar in Verbindung mit einem Kurs von 139 US-Dollar. Die Marke von 140 US-Dollar gleicht dabei einer wichtigen Supportmarke.

Der Grund für die Verluste ist insbesondere der Konflikt im Nahen Osten, der sich in den letzten Tagen zugespitzt hat. Nachdem der Iran begonnen hatte, Israel mit einer Vielzahl an Raketen anzugreifen, sank eine Vielzahl an Kryptowährung am Markt. Auch Solana war von den Unsicherheiten betroffen und verlor entsprechend an Wert. Von einem Ende der Verlustserie kann derzeit nicht gesprochen werden, denn augenscheinlich geht es von Stunde zu Stunde immer weiter in Richtung Süden. Das ist aber noch nicht alles, was sich aktuell auf den Kurs von Solana niederschlägt.

Edward Snowden hat zuletzt Solana stark kritisiert, denn aus seiner Sicht sei die Kryptowährung zu stark zentralisiert und damit zu riskant. Die grundlegende Idee und die technologische Basis lobte er hingegen. Auf der anderen Seite versuchten nur wenige Momente später mehrere Experten aus dem Krypto-Umfeld, die Argumente von Snowden zu entkräften, denn eine starke Zentralisierung der Kryptowährung wird in dem Ausmaße häufig nicht gesehen. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie es jetzt für Solana weitergehen könnte. Schafft es Solana, die Marke von 200 US-Dollar zu durchbrechen?

Trotz Verluste bald bei 200 US-Dollar?

Die aktuelle Korrektur ist keineswegs die erste und allgemein sind Korrekturphasen nichts außergewöhnliches am Kryptomarkt, insbesondere aufgrund von Unsicherheiten durch äußerliche Einflüsse. Die allgemeinen technischen Faktoren zeigen überwiegend eine positive Tendenz, die für ein baldiges Ende der Korrektur und einen Anstieg des Kurses spricht. Darüber hinaus sind eine Vielzahl an weiteren äußerlichen Faktoren vorhanden, die ebenfalls für einen langfristigen Anstieg von Solana sprechen. Ein Beispiel dafür ist die Zinspolitik der Zentralbanken, die auf eine Senkung der Leitzinsen in den kommenden Monaten ausgerichtet ist. Damit einher geht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Solana davon profitieren wird. Darüber hinaus ist eine Pro-Krypto Regierung in den USA zu erwarten, welche sich ebenfalls positiv auf den Kryptomarkt und Solana auswirken kann. Ein Anstieg auf 200 US-Dollar und darüber hinaus rückt damit trotz der aktuellen Verluste in ein greifbares Szenario.

