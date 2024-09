So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag

Kryptokurse am Donnerstagmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 62.508,36 US-Dollar und damit 1,58 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 61.533,76 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 7,40 Prozent stärker bei 347,56 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 323,61 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.361,91 US-Dollar) geht es um 3,00 Prozent auf 2.432,66 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 0,90 Prozent auf 65,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 64,66 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5831 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5849 US-Dollar.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 1,89 Prozent auf 0,3484 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,3419 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 172,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (171,25 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,56 Prozent.

Daneben wertet IOTA um 12:25 auf. Es geht 3,61 Prozent auf 0,1290 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1245 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0039 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0038 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0958 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,0954 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0177 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0179 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Dash um 12:26 auf. Es geht 1,61 Prozent auf 24,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 24,59 US-Dollar stand.

Daneben wertet NEO um 12:25 auf. Es geht 2,00 Prozent auf 9,672 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,482 US-Dollar stand.

