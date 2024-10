So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,52 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 68.359,20 US-Dollar wert, nach 67.333,72 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,32 Prozent auf 368,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 369,39 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.603,25 US-Dollar am Vortag auf 2.645,05 US-Dollar nach oben (1,61 Prozent).

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,27 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:10 auf 73,01 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 72,82 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 0,5453 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5437 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,46 Prozent auf 0,3482 US-Dollar, nach 0,3432 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Monero zu. Um 1,33 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 159,66 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 157,56 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1179 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1193 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0039 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0038 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0950 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,0967 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0179 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0176 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,12 Prozent auf 23,66 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,12 Prozent auf 10,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,37 US-Dollar wert.

