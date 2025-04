So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

Bitcoin ist am Nachmittag 84.464,02 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um -0,51 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 84.894,17 US-Dollar stand.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 2,18 Prozent auf 340,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 333,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 1.583,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.582,36 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,99 Prozent auf 75,62 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 74,88 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um -0,13 Prozent auf 2,065 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,067 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,6153 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6166 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,25 Prozent auf 217,43 US-Dollar, nach 216,88 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1598 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1565 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0043 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0044 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2394 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,2421 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Freitagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0166 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0176 US-Dollar.

Daneben steigt Dash um 1,83 Prozent auf 20,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 20,43 US-Dollar.

Nach 5,464 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Freitagnachmittag um 1,45 Prozent auf 5,543 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.at