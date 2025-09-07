So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,79 Prozent höher bei 111.083,47 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 110.214,92 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 15,80 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 1,53 Prozent auf 113,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 112,13 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.300,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.273,60 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,62 Prozent.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,59 Prozent auf 598,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 595,28 US-Dollar.

Währenddessen wird Ripple bei 2,828 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,811 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,17 Prozent auf 23,86 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,59 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 270,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (268,35 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,98 Prozent.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 1,42 Prozent auf 6,554 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,462 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1820 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1822 US-Dollar.

Zudem legt Cardano zu. Um 1,15 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,8279 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,8185 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3572 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3561 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0056 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.