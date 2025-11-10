LTC-Investition 10.11.2025 11:03:30

So hätte sich ein Litecoin-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

Investoren, die vor Jahren in Litecoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Litecoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 59,27 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,87 LTC im Depot. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 109,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 852,26 USD wert. Damit wäre die Investition 85,23 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 08.04.2025 bei 68,99 USD. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

