|LTC-Investition
|
10.11.2025 11:03:30
So hätte sich ein Litecoin-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt
Litecoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 59,27 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,87 LTC im Depot. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 109,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 852,26 USD wert. Damit wäre die Investition 85,23 Prozent mehr wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 08.04.2025 bei 68,99 USD. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1584
|
0,0024
|
|
0,21
|Japanischer Yen
|
178,55
|
0,4700
|
|
0,26
|Britische Pfund
|
0,8807
|
0,0033
|
|
0,38
|Schweizer Franken
|
0,9273
|
-0,0032
|
|
-0,34
|Hongkong-Dollar
|
9,0027
|
0,0172
|
|
0,19
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.