Lukrative SOL-Investition? 09.10.2025 19:43:13

So hätte sich eine Solana-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Solana-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Solana verdienen können.

Solana wurde gestern vor 5 Jahren bei 2,373 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4 213,61 SOL. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 08.10.2025 gerechnet (229,06 USD), wäre die Investition nun 965 187,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9 551,87 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1559
-0,0069
-0,60
Japanischer Yen
176,9
-0,6300
-0,35
Britische Pfund
0,8693
0,0017
0,19
Schweizer Franken
0,9325
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
8,9945
-0,0787
-0,87
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street verliert -- ATX schließt mit Gewinnen -- DAX nach Rekordjagd letztlich minimal in Grün -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feierte unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street bewegt sich leicht nach unten. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen