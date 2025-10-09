|Lukrative SOL-Investition?
|
09.10.2025 19:43:13
So hätte sich eine Solana-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
Solana wurde gestern vor 5 Jahren bei 2,373 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4 213,61 SOL. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 08.10.2025 gerechnet (229,06 USD), wäre die Investition nun 965 187,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9 551,87 Prozent.
Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1559
|
-0,0069
|
|
-0,60
|Japanischer Yen
|
176,9
|
-0,6300
|
|
-0,35
|Britische Pfund
|
0,8693
|
0,0017
|
|
0,19
|Schweizer Franken
|
0,9325
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
8,9945
|
-0,0787
|
|
-0,87
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street verliert -- ATX schließt mit Gewinnen -- DAX nach Rekordjagd letztlich minimal in Grün -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feierte unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street bewegt sich leicht nach unten. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.