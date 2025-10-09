So hätte sich eine Solana-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Solana verdienen können.

Solana wurde gestern vor 5 Jahren bei 2,373 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4 213,61 SOL. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 08.10.2025 gerechnet (229,06 USD), wäre die Investition nun 965 187,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9 551,87 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net