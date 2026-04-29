Investition im Blick 29.04.2026 11:03:13

So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 1 Jahr gewesen

So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tron-Einstieg verdienen können.

Vor 1 Jahr notierte Tron bei 0,2483 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in TRX investierten, hätten nun 4 026,72 Tron im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 28.04.2026 1 300,26 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3229 USD lag. Das kommt einer Steigerung um 30,03 Prozent gleich.

Am 01.05.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2448 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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