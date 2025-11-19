So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Tron Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,026859 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in TRX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 723,15 Tron. Da sich der Wert eines Coins am 18.11.2025 auf 0,2902 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 080,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 980,36 Prozent gesteigert.

Am 26.11.2024 fiel TRX auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1941 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.

Redaktion finanzen.net