|Lohnender TRX-Einstieg?
|
19.11.2025 11:03:13
So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 5 Jahren gewesen
Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,026859 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in TRX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 723,15 Tron. Da sich der Wert eines Coins am 18.11.2025 auf 0,2902 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 080,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 980,36 Prozent gesteigert.
Am 26.11.2024 fiel TRX auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1941 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,152
|
-0,0021
|
|
-0,18
|Japanischer Yen
|
181,414
|
0,1340
|
|
0,07
|Britische Pfund
|
0,8815
|
-0,0022
|
|
-0,25
|Schweizer Franken
|
0,9287
|
-0,0008
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,964
|
-0,0236
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.