So lohnend wäre eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verdienen können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 20.09.2020 0,021898 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in POL vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 456 653,74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 114 192,01 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.09.2025 auf 0,2501 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 041,92 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net