|Performance des Investments
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28.07.2026 19:43:13
So lohnend wäre eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren gewesen
Am 27.07.2023 kostete Stellar 0,1591 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 6 285,56 Stellar in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 077,87 USD, da Stellar am 27.07.2026 0,1715 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,79 Prozent angewachsen.
Am 22.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Bei 0,4530 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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