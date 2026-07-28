Performance des Investments 28.07.2026 19:43:13

So lohnend wäre eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Stellar gewesen.

Am 27.07.2023 kostete Stellar 0,1591 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 6 285,56 Stellar in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 077,87 USD, da Stellar am 27.07.2026 0,1715 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,79 Prozent angewachsen.

Am 22.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Bei 0,4530 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1387
0,0014
0,12
Japanischer Yen
186,565
0,3650
0,20
Britische Pfund
0,857
0,0015
0,17
Schweizer Franken
0,933
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
8,9278
0,0133
0,15
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und KI-Sorgen: Dow schlussendlich stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen