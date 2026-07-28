So lohnend wäre eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Stellar gewesen.

Am 27.07.2023 kostete Stellar 0,1591 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 6 285,56 Stellar in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 077,87 USD, da Stellar am 27.07.2026 0,1715 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,79 Prozent angewachsen.

Am 22.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Bei 0,4530 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net