|Profitable BNB-Anlage?
|
17.12.2025 11:03:13
So lukrativ wäre eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr gewesen
Binance Coin war am 16.12.2024 719,93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in BNB vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,1389 Binance Coin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,44 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.12.2025 auf 874,30 USD belief. Damit wäre das Investment 21,44 Prozent mehr wert.
Am 10.03.2025 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Bei 1 310,96 USD erreichte der Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1743
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
182,85
|
1,0200
|
|
0,56
|Britische Pfund
|
0,8778
|
0,0024
|
|
0,27
|Schweizer Franken
|
0,9341
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,1362
|
-0,0032
|
|
-0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.