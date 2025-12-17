So lukrativ wäre eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr gewesen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Binance Coin Investoren gebracht.

Binance Coin war am 16.12.2024 719,93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in BNB vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,1389 Binance Coin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,44 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.12.2025 auf 874,30 USD belief. Damit wäre das Investment 21,44 Prozent mehr wert.

Am 10.03.2025 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Bei 1 310,96 USD erreichte der Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net