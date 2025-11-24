Anlage unter der Lupe 24.11.2025 19:43:13

So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Bitcoin Cash gebracht.

Vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 509,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1,964 Bitcoin Cash. Da sich der Kurs von BCH-USD gestern auf 539,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 059,96 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,00 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash liegt derzeit bei 624,46 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

