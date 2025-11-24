|Anlage unter der Lupe
|
24.11.2025 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 509,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1,964 Bitcoin Cash. Da sich der Kurs von BCH-USD gestern auf 539,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 059,96 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,00 Prozent.
Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash liegt derzeit bei 624,46 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1528
|
0,0013
|
|
0,11
|Japanischer Yen
|
180,769
|
0,5890
|
|
0,33
|Britische Pfund
|
0,8791
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9312
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
8,9705
|
0,0099
|
|
0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.