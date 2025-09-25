SOL-Performance im Blick 25.09.2025 19:43:13

So viel Gewinn hätte ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Vor Jahren in Solana investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Gestern vor 1 Jahr notierte Solana bei 152,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,6542 SOL. Die gehaltenen Solana wären am 24.09.2025 138,45 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 211,63 USD lag. Damit wäre die Investition 38,45 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 105,50 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.01.2025 bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,166
-0,0081
-0,69
Japanischer Yen
174,59
-0,1117
-0,06
Britische Pfund
0,8742
0,0010
0,11
Schweizer Franken
0,9329
-0,0005
-0,06
Hongkong-Dollar
9,0728
-0,0597
-0,65
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: US-Börsen geben nach -- ATX letztlich etwas leichter -- DAX beendet Handel schwächer -- Asiatische Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutschte. Die US-Börsen präsentieren sich mit Verlusten. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen