So viel Gewinn hätte ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Gestern vor 1 Jahr notierte Solana bei 152,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,6542 SOL. Die gehaltenen Solana wären am 24.09.2025 138,45 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 211,63 USD lag. Damit wäre die Investition 38,45 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 105,50 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.01.2025 bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net