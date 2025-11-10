|Lukratives BTC-Investment?
|
10.11.2025 11:03:30
So viel Gewinn hätte eine Bitcoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin bei 15 336,50 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,06520 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 828,32 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.11.2025 auf 104 722,57 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 582,83 Prozent vermehrt.
Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 76 295,96 USD. Am 06.10.2025 stieg Bitcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1584
|
0,0024
|
|
0,21
|Japanischer Yen
|
178,55
|
0,4700
|
|
0,26
|Britische Pfund
|
0,8807
|
0,0033
|
|
0,38
|Schweizer Franken
|
0,9273
|
-0,0032
|
|
-0,34
|Hongkong-Dollar
|
9,0027
|
0,0172
|
|
0,19
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.