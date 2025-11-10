So viel Gewinn hätte eine Bitcoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Bitcoin verdienen können.

Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin bei 15 336,50 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,06520 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 828,32 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.11.2025 auf 104 722,57 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 582,83 Prozent vermehrt.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 76 295,96 USD. Am 06.10.2025 stieg Bitcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net