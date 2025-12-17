Rentabler DOGE-Einstieg? 17.12.2025 19:43:13

So viel Gewinn hätte eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Dogecoin Anlegern gebracht.

Dogecoin notierte am 16.12.2015 bei 0,002786 USD. Bei einer DOGE-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35 891,05 Dogecoin in seinem Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,1317 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 725,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4 625,22 Prozent vermehrt.

Am 17.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1269 USD. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1727
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
182,41
-0,3100
-0,17
Britische Pfund
0,8764
-0,0014
-0,16
Schweizer Franken
0,9311
-0,0027
-0,29
Hongkong-Dollar
9,1232
-0,0110
-0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen