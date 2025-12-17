|Rentabler DOGE-Einstieg?
So viel Gewinn hätte eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dogecoin notierte am 16.12.2015 bei 0,002786 USD. Bei einer DOGE-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35 891,05 Dogecoin in seinem Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,1317 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 725,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4 625,22 Prozent vermehrt.
Am 17.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1269 USD. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.
