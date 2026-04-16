So viel hätte eine Anlage in USD Coin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in USD Coin verlieren können.

Vor 1 Jahr kostete ein USD Coin 0,9999 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 100,01 USD Coin im Depot. Da sich der Wert von USD Coin am 15.04.2026 auf 0,9998 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,99 USD wert. Mit einer Performance von -0,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 03.06.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Bei 1,000 USD erreichte der Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net