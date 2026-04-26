So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Investment verlieren können.

Am 25.04.2025 notierte Aptos bei 5,541 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 180,49 APT im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 174,61 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.04.2026 auf 0,9674 USD belief. Damit wäre das Investment um 82,54 Prozent gesunken.

Am 23.02.2026 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Aptos am 13.05.2025 bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net