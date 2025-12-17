|Langzeit-Anlage
|
17.12.2025 19:43:13
So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr eingebracht
Gestern vor 1 Jahr wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 99,97 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,97 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.12.2025 auf 0,9999 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,03 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,9978 USD und wurde am 01.01.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
