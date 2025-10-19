Langfristige Performance 19.10.2025 11:03:18

So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Sui verdienen können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,128 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 46,98 Sui im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,50 USD, da Sui am 18.10.2025 2,501 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,50 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 25.10.2024 erreicht und liegt bei 1,725 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.01.2025 bei 5,296 USD.

