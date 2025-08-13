|DOGE-Performance im Fokus
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 3 Jahren verdient
Dogecoin wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,072383 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 1 381,54 Dogecoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 325,75 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 12.08.2025 auf 0,2358 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 225,75 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0,092473 USD und wurde am 06.09.2024 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 08.12.2024 bei 0,4673 USD.
