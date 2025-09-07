|Investment im Fokus
|
07.09.2025 11:03:15
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verdient
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 0,8381 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,31 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 398,03 USD, da Sui am 06.09.2025 3,336 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 298,03 Prozent gesteigert.
Bei 0,9173 USD erreichte SUI am 10.09.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5,296 USD erreichte der Coin am 04.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1715
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
172,77
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8676
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9353
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,1346
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.