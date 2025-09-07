Investment im Fokus 07.09.2025 11:03:15

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Sui verdienen können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 0,8381 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,31 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 398,03 USD, da Sui am 06.09.2025 3,336 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 298,03 Prozent gesteigert.

Bei 0,9173 USD erreichte SUI am 10.09.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5,296 USD erreichte der Coin am 04.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

