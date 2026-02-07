Profitable ICP-Anlage? 07.02.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 6,708 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ICP investiert, befänden sich nun 14,91 Internet Computer in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 37,41 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.02.2026 auf 2,509 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,59 Prozent abgenommen.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,239 USD. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

