So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Engagement in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46,84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 21,35 ICP. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 3,507 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,88 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 92,51 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 30.10.2025 bei 2,891 USD. Am 07.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,73 USD.

