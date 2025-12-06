|Investition im Fokus
|
06.12.2025 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht
Gestern vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46,84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 21,35 ICP. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 3,507 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,88 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 92,51 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 30.10.2025 bei 2,891 USD. Am 07.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,73 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1641
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
180,79
|
0,2400
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8732
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9368
|
0,0013
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0594
|
-0,0029
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.