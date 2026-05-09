So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht

Internet Computer wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 46,84 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 21,35 Internet Computer. Da sich der Wert eines Coins am 08.05.2026 auf 3,567 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,39 Prozent verringert.

Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net