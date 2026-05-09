Wertentwicklung geprüft 09.05.2026 11:03:14

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einer frühen Internet Computer-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Internet Computer wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 46,84 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 21,35 Internet Computer. Da sich der Wert eines Coins am 08.05.2026 auf 3,567 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,39 Prozent verringert.

Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1785
0,0057
0,48
Japanischer Yen
184,79
0,7700
0,42
Britische Pfund
0,8653
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9152
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,2265
0,0408
0,44
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:57 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen