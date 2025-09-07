Rentable WLD-Investition? 07.09.2025 19:43:17

So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Investment verlieren können.

Am 06.09.2024 wurde Worldcoin bei 1,338 USD gehandelt. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,73 Worldcoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 06.09.2025 72,26 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,9669 USD lag. Mit einer Performance von -27,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0,6161 USD erreichte WLD am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

