So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren bedeutet
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 3 Jahren 0,8319 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1 202,04 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 300,01 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 23.08.2025 auf 0,2496 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 70,00 Prozent vermindert.
Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 0,7155 USD.
Redaktion finanzen.net
