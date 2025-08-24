Performance des Investments 24.08.2025 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 3 Jahren 0,8319 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1 202,04 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 300,01 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 23.08.2025 auf 0,2496 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 70,00 Prozent vermindert.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1721
0,0114
0,98
Japanischer Yen
172,31
0,1300
0,08
Britische Pfund
0,8648
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9394
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
9,155
0,0862
0,95
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:21 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
16:58 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.08.25 KW 34: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Powell-Rede im Blick: Dow klettert auf Rekordhoch -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen