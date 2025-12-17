Performance im Fokus 17.12.2025 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Tron-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr notierte Tron bei 0,2967 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in TRX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 370,63 Tron. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,2803 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 944,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,51 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

