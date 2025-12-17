|Performance im Fokus
|
17.12.2025 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Tron-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr notierte Tron bei 0,2967 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in TRX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 370,63 Tron. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,2803 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 944,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,51 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1716
|
-0,0032
|
|
-0,27
|Japanischer Yen
|
182,211
|
0,3810
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,8794
|
0,0040
|
|
0,46
|Schweizer Franken
|
0,9349
|
0,0009
|
|
0,09
|Hongkong-Dollar
|
9,115
|
-0,0245
|
|
-0,27