So viel Verlust hätte eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Gestern vor 5 Jahren wurde Chainlink bei 15,26 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,54 LINK-Coins Da sich der Wert von Chainlink am 16.07.2026 auf 8,331 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 545,95 USD wert. Damit wäre das Investment um 45,40 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 7,185 USD. Am 22.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net