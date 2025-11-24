So viel Verlust hätte eine Ethereum-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Am 23.11.2024 wurde Ethereum bei 3 395,70 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ETH investiert hätte, befänden sich nun 0,2945 Ethereum in seinem Portfolio. Mit dem ETH-USD-Kurs vom 23.11.2025 gerechnet (2 799,99 USD), wäre das Investment nun 824,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,54 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1 471,59 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net