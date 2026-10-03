|Krypto-Anlage im Blick
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03.10.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet
Internet Computer kostete am 02.10.2025 4,577 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 218,49 ICP-Coins. Die Investition hätte nun einen Wert von 715,65 USD, da Internet Computer am 02.10.2026 3,275 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 28,43 Prozent.
Am 01.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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