So viel Verlust hätte eine Investition in Litecoin von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Litecoin Anlegern gebracht.

Litecoin wurde am 23.11.2024 zu einem Wert von 99,29 USD gehandelt. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in LTC investierten, hätten nun 1,007 Litecoin im Portfolio. Mit dem LTC-USD-Kurs vom 23.11.2025 gerechnet (82,96 USD), wäre die Investition nun 83,55 USD wert. Mit einer Performance von -16,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 08.04.2025 bei 68,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net