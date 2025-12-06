So viel Verlust hätte eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in VeChain verlieren können.

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in VET investiert hat, hat nun 328 431,49 VeChain im Depot. Mit dem VET-USD-Kurs vom 05.12.2025 gerechnet (0,012634 USD), wäre das Investment nun 4 149,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,51 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,012431 USD und wurde am 01.12.2025 erreicht. Bei 0,068016 USD erreichte die Kryptowährung am 08.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net