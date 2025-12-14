So viel Verlust wäre bei einem Sui-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Einstieg in Sui hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr kostete ein Sui 4,743 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 108,37 SUI im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 384,62 USD, da sich der Wert von Sui am 13.12.2025 auf 1,605 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 66,15 Prozent.

Am 22.11.2025 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,346 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net