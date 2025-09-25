So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in USD Coin verlieren können.

USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Bei einem USDC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 999,70 USD Coin. Die gehaltenen Coins wären gestern 9 997,84 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 0,9998 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent abgenommen.

Am 03.06.2025 erreichte USDC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD..

Redaktion finanzen.net