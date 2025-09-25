Investition im Blick 25.09.2025 19:43:13

So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert

So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in USD Coin verlieren können.

USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Bei einem USDC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 999,70 USD Coin. Die gehaltenen Coins wären gestern 9 997,84 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 0,9998 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent abgenommen.

Am 03.06.2025 erreichte USDC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,166
-0,0081
-0,69
Japanischer Yen
174,59
-0,1117
-0,06
Britische Pfund
0,8742
0,0010
0,11
Schweizer Franken
0,9329
-0,0005
-0,06
Hongkong-Dollar
9,0728
-0,0597
-0,65
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: US-Börsen geben nach -- ATX letztlich etwas leichter -- DAX beendet Handel schwächer -- Asiatische Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutschte. Die US-Börsen präsentieren sich mit Verlusten. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen